Conte spiega il super cashback, ma sui social: “Sembra Mastrota”

Apri Twitter e vedi al primo posto “Giorgio Mastrota” nei trendic topic, perché al popolare conduttore di televendite è stato paragonato il premier Giuseppe Conte, mentre nel videocollegamento al Festival dell’Economia 2020 di Trento, ha cercato di spiegare il super cashback, il ‘superpremio’ previsto dal decreto-legge ‘Agosto’, ora in conversione al Senato, per incentivare i pagamenti elettronici nei negozi fisici.

Le parole di Conte nel video virale



“I primi 100mila a semestre, che effettueranno acquisti continuativi, anche un caffé vale, avranno 1.500 euro a testa. In più ci sono 50 milioni all’anno con una lotteria per estrazioni periodiche”. Queste sono le parole del breve video diventato virale sui social in cui Conte spiega il super cashback. (Nel video sui social la parola “semestre” è stata sottotitolata “sms”).

Un video che può essere stato postato dai detrattori del Governo e del premier, ma che allo stesso tempo dimostra la difficoltà in Italia nel contrastare l’evasione fiscale anche con la comunicazione istituzionale ed efficace, nonostante si stia comunicando un concreto vantaggio per i cittadini.

Il video integrale

Il video diventato virale è stato estratto dall’intervento del premier al Festival dell’Economia 2020 di Trento. Cliccando sull’icona “play” si visualizza direttamente la parte integrale delle parole di Conte sul cashback e sul super bonus.

Infatti nella parte tagliata e non veicolata sui social il presidente del Consiglio spiega:

“Dal primo dicembre chi farà almeno 50 transazioni con i pagamenti elettonici potrà recuperare il 10%. Su 1500 euro spesi potrà recupare 150 euro a semestre, in un anno 300 euro. Poi ci sarà il super bonus. Se uno spende tanto, attenzione, tanto non significa un acquisto di importo rilevante, ma vale anche un singolo caffé, perché si terrà in condiderazione tanti acquisti continuativi”.

Perché parliamo del video che prende in giro il premier

Parlare del video virale sui social che prende in giro Conte, paragonandolo a Giorgio Mastrota, non è un modo per alimentare l’ironia o le fake news. Ignorare le notizie false non basta più, si diffondono troppo rapidamente e producono effetti spesso nefasti. Non resta che cercare di contrastarle immettendo nel flusso di discussione social anche informazioni corrette e complete.

Cosa manca nel sistema del super cashback

Resta da capire sul super cashback come funzionerà effettivamente il meccanismo: come verranno selezionate le prime 100mila persone che effettuano più acquisti?

Come sarà garantita una “sfida” equa? Io che voglio ottenere il super bonus, pago sempre con la moneta elettronica, anche caffè e giornali, perché poi potrei non essere inserito tra i vincitori?

“Ben vengano gli incentivi, ma ci vuole un tavolo tecnico per approfondire le modalità operative”, ci dice Maurizio Pimpinella, presidente dell’Associazione prestatori servizi di pagamento (APSP), “perché in pochi giorni, senza test, non si cambiano le infrastrutture dei pagamenti elettronici e PagoPa non può fare tutto da solo”.