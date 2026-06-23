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Conte in piazza: “Ddl caccia è contro la Costituzione, ci opporremo duramente”

Conte in piazza: “Ddl caccia è contro la Costituzione, ci opporremo duramente”

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Conte in piazza: “Ddl caccia è contro la Costituzione, ci opporremo duramente” Adnkronos

(Adnkronos) – Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte è intervenuto al sit-in contro il ddl Caccia, che sta per essere approvato in Senato, organizzato da Lipu, Wwf, Lav, Enpa, Lac e Legambiente. “Siamo convintamente con voi – ha dichiarato Conte – perché riteniamo che questo provvedimento legislativo sia contram Constitutionem. La nostra opposizione sarà dura, intransigente, fermissima”. 

politica

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