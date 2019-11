Contatori 2.0, chi li ha installati e differenza con quelli tradizionali

Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

Anche nel settore energetico ci sta registrando un’importante rivoluzione “smart” con l’arrivo dei contatori 2.0, sviluppati e installati da E-Distribuzione, società del gruppo Enel che porta l’energia elettrica in case e uffici collocati in diverse migliaia di comuni italiani.

Denominati Open Meter, i nuovi contatori 2.0 permettono di sfruttare un sistema di monitoraggio avanzato dei consumi di energia elettrica che può garantire un risparmio, considerevole, agli utenti che sfrutteranno queste risorse aggiuntive.

Oltre alla possibilità di risparmiare attivando la migliore tariffa luce disponibile sul mercato libero e facilmente individuabile grazie alla comparazione online di SosTariffe.it, i consumatori italiani potranno sfruttare i vantaggi del contatore 2.0 per monitorare i consumi ed adeguare l’utilizzo dell’elettricità in base ai dati rilevati.

A differenza dei contatori tradizionali, che si limitano a registrare i consumi di elettricità senza aggiungere informazioni ulteriori, i contatori Open Meter permettono di effettuare rilievi dei consumi ogni 15 minuti in modo da garantire all’utente la possibilità di verificare i consumi in base alle proprie abitudini.

Tra i vantaggi garantiti ai clienti da parte del contatore 2.0 c’è anche la possibilità di ridurre le fatture stimate, evitando così il problema dei conguagli di fatturazione che possono rappresentare una vera e propria stangata per alcuni consumatori costretti a dover fare i conti con maxi-bollette dell’elettricità.

Il contatore Open Meter permette, inoltre, di velocizzare tutte le procedure di attivazione, modifica o cessazione della fornitura energetica garantendo una comunicazione più veloce con il venditore di elettricità e, quindi, semplificando tutte le procedure più contorte del settore energetico. Grazie all’azione dei contatori 2.0, inoltre, si riducono notevolmente i tempi di “switching”, ovvero di cambio del gestore di fornitura elettrica.

E-Distribuzione prevede di sostituire 32 milioni di contatori nel corso di 8 anni. Il portale della società offre anche una mappa interattiva che permette di verificare lo stato del processo di sostituzione e aggiornamento dei contatori nella propria zona di residenza. Per ogni singolo comune è possibile verificare se nel trimestre in corso è in programma un intervento di sostituzione dei contatori con l’installazione del misuratore Open Meter.