Contanti, nuovo tetto a 10mila euro?

Oggi in apertura l’emendamento di FDI alla Manovra che propone di alzare il limite dai pagamenti in contanti a 10mila euro.

Una decisione che fa discutere, sia perché riporta l’Italia ai tempi di Andreotti, sia perché la nuova “tassa fissa” di 500 euro proposta per le transazioni cash, non andrebbe a ridurre il terreno fertile per evasione, nero e raggiri.

AI, Trump vuole bloccare la regolazione autonoma dei diversi Stati Usa. Pronto un ordine esecutivo atteso in settimana che sarebbe una vittoria per le aziende come OpenAI, contraria ad una giungla di regole locali fra cui doversi districare.

Il Consiglio dell’UE accoglie le modifiche regolamentari per la creazione di AI Gigafactory. Intanto il ministro del Mimit Adolfo Urso sempre più convinto del successo italiano.

