Evento il prossimo 15 ottobre alle 9:30 presso il Tecnopolo Manifattura Botte 4, Via Stalingrado 86 – Bologna.

Il programma

Lepida prosegue nel suo impegno per l’innovazione delle infrastrutture digitali, con la messa a disposizione di un nuovo servizio Container as a Service.

Durante l’evento, Regione Emilia-Romagna e due Aziende sanitarie illustreranno le esperienze realizzate, con un approfondimento sugli aspetti tecnologici e sui servizi applicativi curato da Red Hat, Engineering ed Extra Red.

Al termine dell’evento sarà offerto un light lunch.

Per registrarsi e ricevere l’attestato di partecipazione al termine dell’evento è necessario compilare il form disponibile online.

Vi informiamo che l’unico accesso attualmente disponibile per raggiungere il Tecnopolo è quello presente in Via Stalingrado 86 e che all’interno del complesso è disponibile un ampio parcheggio.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere a comunicazione@lepida.it.

