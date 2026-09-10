Consumi: Russo (Ancc Coop), ‘gli italiani vivono quotidianità con affanno’

(Adnkronos) – “Gli italiani vivono una quotidianità in affanno: un terzo si dichiara costantemente sotto stress e avere un po’ di tempo per sé, per disconnettersi dal mondo esterno e recuperare un equilibrio interiore, appare l’altra grande esigenza degli italiani. A questo si mescola la voglia di esperienze diverse, a partire dai viaggi, che offrono esperienze diverse da una quotidianità faticosa. Sul fronte della tecnologia, infine, gli italiani non guardano al nuovo smartphone da 2mila euro, ma alla tecnologia gratuita delle app dell’intelligenza artificiale, lo strumento che consente, senza grossi esborsi, di migliorare la qualità della vita. Gli italiani sono, infatti, quelli che dichiarano in maggior misura, rispetto agli altri Paesi europei, di farsi assistere dall’ai nei loro acquisti”. Sono le parole di Albino Russo, Direttore Generale Ancc di Coop, in occasione della presentazione, a Milano, dell’anteprima digitale del “Rapporto Coop 2026 – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”, redatto dall’Ufficio Studi di Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop).

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