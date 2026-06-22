Consumi fatturati non esatti: chi paga la bolletta?

Può capitare di ricevere una bolletta contenente dei consumi fatturati che non corrispondono a quelli effettivi. Sapere come comportarsi e in quali casi si deve o non si deve pagare è importante per non farsi prendere dal panico e non commettere errori nel rapporto con il proprio fornitore.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Può capitare di ricevere una bolletta contenente dei consumi fatturati che non corrispondono a quelli effettivi. Sapere come comportarsi e in quali casi si deve o non si deve pagare è importante per non farsi prendere dal panico e non commettere errori nel rapporto con il proprio fornitore.

Anche se guasti o anomalie possono verificarsi comunque, monitorare in modo regolare la propria utenza e affidarsi a compagnie che forniscono strumenti per il controllo in tempo reale dei consumi aiuta a ridurre sensibilmente i rischi di inesattezze in bolletta. Il confronto tra fornitori è utile quindi non solo per capire quali sono le offerte luce e le offerte gas più convenienti, ma anche per individuare le compagnie che riscuotono maggiormente la fiducia dei clienti. Con SOStariffe.it si può fare un confronto rapido e completo delle proposte di tanti diversi fornitori partner e orientarsi verso le soluzioni più adatte alla propria famiglia.

Bollette errate luce e gas: cosa bisogna fare?

Gli importi errati delle bollette possono essere dovuti a varie cause. Quando il calcolo della bolletta viene fatto in base ai consumi stimati, ad esempio, può capitare che il fornitore sovrastimi la quantità di elettricità e gas effettivamente consumata e l’importo finale da pagare potrebbe risultare molto lontano da quello effettivo. Al contrario, se si sottostimano i consumi, si potrebbe andare incontro a bollette molto elevate in occasione dei conguagli periodici.

I consumi non esatti potrebbero essere dovuti anche a un errore di trascrizione, a un guasto nel sistema informatico del fornitore o a ritardi nell’aggiornamento dei dati in caso di volture o subentri.

Indipendentemente dalla causa, se una bolletta appare errata è opportuno verificarne attentamente il contenuto e contestarla tempestivamente al fornitore.

Reclamo, conciliazione e ricorso

Se l’importo della bolletta è insolito e a un esame più approfondito ci si accorge che sono stati addebitati dei consumi errati, la prima cosa da fare è mettersi in contatto con il proprio fornitore dell’energia elettrica e del gas e inviare un reclamo.

Nel caso in cui il reclamo venga accolto, perché magari c’è stato un errore nel conteggio dei consumi o nell’elaborazione della bolletta, in genere si ottiene la rettifica dell’importo da pagare o, se si è già pagato, il rimborso, seguendo le regole definite nel contratto firmato con il fornitore luce o gas.

Quando il reclamo non viene accolto, ci si può rivolgere allo Sportello del Consumatore di ARERA. Si tratta di un servizio che aiuta i consumatori nella gestione delle controversie con i fornitori di energia elettrica, gas, acqua e telecalore. A seconda della natura della controversia, si può chiedere assistenza al contact center, per avere chiarimenti sui propri diritti, oppure avvalersi del servizio di conciliazione, che prevede l’intervento di un conciliatore esperto che fa da mediatore per arrivare a un accordo con il fornitore.

Se non si trova un accordo in sede di conciliazione, si può agire nei confronti del fornitore rivolgendosi all’autorità giudiziaria, citandolo in giudizio. Prima di intentare una causa con il fornitore, però, è bene conoscere quali sono gli obblighi delle parti e qual è l’orientamento prevalente della giurisprudenza.

Gli obblighi da rispettare per fornitori e clienti

Dal punto di vista giuridico sono diversi gli aspetti da valutare quando si contestano delle bollette che contengono consumi fatturati non esatti.

Innanzitutto, bisogna considerare che vige la presunzione semplice di veridicità, in base alla quale si presume che le bollette inviate dal fornitore siano corrette. Quando il cliente contesta i consumi addebitati, però, questa presunzione viene meno e l’onere della prova si sposta sul fornitore, che deve dimostrare che il contatore funzionava correttamente e che i dati fatturati corrispondono effettivamente a quelli registrati.

Inoltre, è dovere del fornitore monitorare i dati registrati dal contatore e avvisare i clienti nel caso in cui si rilevino delle anomalie.

Recenti pronunce della Cassazione hanno ribadito questo principio, precisando però che la contestazione del cliente deve indicare in modo specifico le ragioni per cui i consumi fatturati vengono ritenuti errati o anomali.

Secondo la Corte, anche quando si contestano dei consumi anomali imputandoli a fattori esterni, come nel caso di furti di energia o di manomissioni dell’impianto causati da terzi, spetta al cliente dimostrare la causa dell’anomalia.

Per ridurre al minimo il rischio che possano insorgere dei problemi nella fatturazione dei consumi è importante:

Fare una lettura regolare del contatore , verificare che i dati inseriti in bolletta coincidano con quelli registrati e tenere traccia delle autoletture comunicate nel corso del tempo;

, verificare che i dati inseriti in bolletta coincidano con quelli registrati e tenere traccia delle autoletture comunicate nel corso del tempo; Fare manutenzione degli impianti elettrici e del gas , in modo da verificare che non ci siano perdite o inefficienze che possono far lievitare involontariamente i consumi;

, in modo da verificare che non ci siano perdite o inefficienze che possono far lievitare involontariamente i consumi; Mettersi in contatto tempestivamente con il fornitore per segnalare eventuali anomalie o malfunzionamenti del contatore, chiedendo che venga fatta una verifica.

Anche valutare la qualità dei servizi offerti dal fornitore è un aspetto da esaminare con attenzione: molte società luce e gas consentono di trasmettere l’autolettura tramite app e dispongono di sistemi di tracciamento dei consumi che aiutano a ottimizzare i propri comportamenti e a notare subito se c’è qualcosa che non va.

Attraverso un confronto su SOStariffe.it si possono non solo verificare le opinioni degli utenti sulla qualità dell’offerta e del servizio clienti, ma anche verificare quali sono le tariffe luce e le tariffe gas più convenienti dei fornitori partner.

Per la propria famiglia si possono prendere in considerazione le tariffe a prezzo bloccato, che fissano il costo dell’elettricità e del gas per un minimo di 12 mesi o le tariffe a prezzo indicizzato, che legano il costo dell’energia al suo prezzo all’ingrosso. Si può anche pensare all’attivazione di un’offerta dual fuel, affidando le utenze di luce e gas a un unico fornitore. Offerte del genere, oltre a permettere una gestione più semplice e veloce delle utenze, consentono in molti casi di beneficiare anche di sconti e promozioni dedicate.

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