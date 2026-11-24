La domanda di energia elettrica cresce, ma la produzione rinnovabile non accelera: idroelettrico ed eolico calano, il termoelettrico aumenta e l’Italia resta esposta a prezzi elevati, dipendenza strutturale dal gas e maggiori emissioni.

La domanda di energia riparte e le rinnovabili non bastano

L’Italia consuma sempre più energia elettrica, ma la crescita della domanda non viene assorbita a sufficienza dalle fonti rinnovabili, che pure arrivano al 41,6%: a ottobre il fabbisogno nazionale è salito a 25,8 TWh, mentre la produzione rinnovabile è diminuita e il termoelettrico tradizionale è aumentato del 7,9%. Un segnale che rallenta la decarbonizzazione e pesa su famiglie e imprese, in un Paese già tra i più cari d’Europa per l’energia elettrica.

A ottobre 2026 il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto 25,8 TWh, con un aumento dello 0,4% rispetto a ottobre 2025, secondo dati Terna.

La crescita riguarda tutto il Paese, pur con intensità diverse: +0,1% al Nord, +0,5% al Centro e +1,1% al Sud e nelle isole. Nei primi dieci mesi dell’anno la domanda è aumentata di 12,2 TWh, pari al +4,7%.

Non si tratta ancora di un boom dei consumi, a ottobre la variazione è contenuta, ma il dato cumulato indica che l’elettrificazione di servizi, industria e usi domestici sta tornando a spingere il sistema. Secondo l’indice Terna dei servizi, i consumi elettrici del settore sono cresciuti del 3,4% nei primi otto mesi; l’indice industriale, invece, segna +3% da gennaio, pur restando quasi stabile a ottobre (+0,3%).

Le rinnovabili non bastano

Le fonti rinnovabili hanno prodotto 9,7 TWh a ottobre, coprendo il 37,7% del fabbisogno nazionale. Una quota rilevante, ma in calo del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2025.

Il problema non è l’assenza di nuovi impianti: nel mese sono stati installati circa 1 GW di capacità rinnovabile, portando il totale italiano a 89,7 GW, di cui 49,2 GW solari e 14,1 GW eolici. Il fotovoltaico, infatti, è cresciuto del 18,8% e le bioenergie del 2,2%.

A frenare, però, sono stati idroelettrico, eolico e geotermia. La produzione idroelettrica è scesa del 22,2%, a 2,3 TWh, un livello inferiore del 32,2% alla media del periodo 2011-2025. Anche l’eolico ha perso il 20% e la geotermia lo 0,5%.

Come anticipato, da gennaio a ottobre le rinnovabili hanno coperto il 41,6% della domanda, con una produzione complessivamente in crescita dello 0,6%. Il solare è salito del 20,3% e l’eolico del 3,5%, ma l’idroelettrico è crollato del 20,3%, a 30,7 TWh contro una media storica di 39,5 TWh.

Più gas per compensare

La minore disponibilità di idroelettrico ed eolico, unita alla riduzione del saldo con l’estero, è stata compensata da un aumento del 7,9% della produzione termoelettrica tradizionale. In pratica, quando vento, sole e acqua non sostengono il sistema, torna a pesare di più il gas.

A ottobre la produzione nazionale netta è stata di 22,7 TWh, in crescita del 2,4% rispetto all’anno precedente. L’Italia ha soddisfatto l’86,3% della domanda con produzione interna, mentre il restante 13,7% è arrivato dal saldo degli scambi esteri, diminuito del 9,5% per la combinazione di import in calo (-6,2%) ed esportazioni in forte aumento (+27,5%).

Il nodo strutturale è evidente: l’Italia ha ampliato il fotovoltaico, ma la sua produzione è concentrata nelle ore diurne e stagionali. Senza accumuli, reti e flessibilità sufficienti, le rinnovabili non riescono ancora a sostituire in modo stabile il termoelettrico nei momenti di scarsa produzione rinnovabile. Gli impianti di accumulo elettrochimici hanno raggiunto 20,2 GWh di capacità e 8,6 GW di potenza, ma gli impianti utility-scale restano limitati a 7,4 GWh e 2,1 GW.

Il costo del ritardo

Il problema non è solo ambientale, ma economico. Nei primi dieci mesi del 2026 il prezzo unico nazionale si è attestato a 154 euro/MWh, contro circa 83 euro/MWh in Spagna, 89 in Francia e 114 in Germania.

Anche Eurostat colloca l’Italia tra i mercati elettrici più costosi dell’Unione: nel primo semestre 2026, per le famiglie, il prezzo italiano era di 0,2253 euro per kWh, dietro solo a Irlanda e Cipro.

Il contesto europeo non giustifica del tutto il ritardo italiano, ma ne evidenzia la vulnerabilità. Nel 2025 il gas ha coperto circa il 23,9% della generazione elettrica europea, mentre le fonti a basse emissioni hanno raggiunto il 61% del totale. L’Italia, dipendente dal gas per la copertura delle punte e delle flessioni rinnovabili, resta più esposta alle oscillazioni dei prezzi del combustibile.

Più consumi, più emissioni inquinanti

Tutto questo si riassume anche in aumento delle emissioni inquinanti. Secondo ISPRA, le emissioni di CO2 del settore elettrico italiano nel 2025 sono stimate in 70,7 Mt CO2, di cui 58,6 Mt per la produzione di elettricità e 12,1 Mt per la produzione di calore. Rispetto al 2024, rappresentano un aumento del 4,2%.

Cosa serve all’Italia

La strada non è frenare l’elettrificazione, ma renderla meno costosa e più sicura. Servono più rinnovabili programmate e connesse rapidamente, accumuli utility-scale, reti aggiornate e flessibilità di domanda. A ottobre la nuova capacità rinnovabile installata ha raggiunto circa 6,2 GW dall’inizio dell’anno, lasciando però ancora 480 MW di distanza dall’obiettivo previsto per il 2026 dal decreto Aree Idonee (6,7 GW di nuova capacità da fonti rinnovabili rispetto alla base di inizio anno).

Il dato di ottobre racconta un Paese che consuma di più, investe nelle rinnovabili, ma non è ancora riuscito a ridurre abbastanza la propria dipendenza dal gas. Finché la produzione rinnovabile non crescerà in modo più stabile e programmabile, ogni aumento della domanda elettrica rischia di tradursi in maggiori emissioni, maggiori costi e minore competitività per l’economia italiana.

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