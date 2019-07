Consultazione pubblica sul programma Europa digitale

Il programma dovrebbe consentire investimenti pari a 9,2 miliardi di euro in diversi settori chiave: supercalcolo, intelligenza artificiale, cibersicurezza, competenze digitali avanzate e garanzia dell'ampio utilizzo di tali tecnologie digitali in tutti gli ambiti economici e sociali.

Oggi la Commissione europea ha avviato una consultazione sull’orientamento da dare ai primi due anni del programma Europa digitale da essa proposto. Nell’ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione europea per il periodo 2021-2027, tale programma dovrebbe investire 9,2 miliardi di euro in diversi settori chiave: supercalcolo, intelligenza artificiale, cibersicurezza, competenze digitali avanzate e garanzia dell’ampio utilizzo di tali tecnologie digitali in tutti gli ambiti economici e sociali.

Il programma consentirà ai governi e alle imprese europei di sviluppare le capacità, testare le tecnologie digitali e portarle sul mercato per migliorare la competitività dell’Europa nell’economia digitale mondiale e accrescerne l’autonomia in campo tecnologico. Finanzierà inoltre la creazione di poli dell’innovazione digitale negli Stati membri.

La consultazione è aperta a chiunque abbia un interesse nelle tecnologie digitali e nel loro sviluppo in Europa. Ai partecipanti verrà chiesto di esprimere la propria opinione sul progetto di Orientamenti del programma, un documento che aiuterà la Commissione a sviluppare i propri piani di lavoro e gli inviti a presentare proposte per il periodo 2021-2022. Ulteriori informazioni, compreso un link alla consultazione, sono disponibili qui.