“Lasciateci fondere e ci prenderemo impegni sugli investimenti“. L’appello è rilanciato dall’ad di Tim Pietro Labriola, nel suo intervento a ConnectEurope, l’evento organizzato dal Financial Times a Bruxelles. Anche Margherita Della Valle, Ceo di Vodafone ha ribadito la necessità di un consolidamento del settore di cui beneficerebbero tutti i mercati in Europa.

“E’ necessario prendere decisioni importanti, e il tempo di farlo è ora” aggiunge Labriola e anche Della Valle ribadisce che bisogna cambiare le regole. “Tre operatori non sono un monopolio, stiamo chiedendo di passare da 4 aziende a 3”, ha concluso Labriola.

Labriola, servono regole sui cloud per mantenere la sovranità

Nel settore del cloud servono regole che permettano ai Paesi di mantenere la propria sovranità. Dopo aver ricordato che i dati contenuti su cloud gestiti da hyperscaler statunitensi sono potenzialmente accessibili dal governo americano, l’ad di Tim ha precisato che “se pensiamo che la sovranità sia importante in questi temi, è facile trovare la soluzione. Possiamo continuare a usare le tecnologie statunitensi ma mantenendo le chiavi di crittografia per accedere al cloud nelle mani di aziende nazionali”. “Recuperare sovranità – ha detto – non significa che dobbiamo investire miliardi per creare un hyperscaler europeo ma definire regole che permettano di mantenerla”.

In mattinata Labriola era stato fra i Ceo di grandi operatori Tlc che hanno sottoscritto un appello alla Ue per semplificare le norme sulle fusioni e per un ambiente più favorevole agli investimenti.

