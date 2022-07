Consolidamento Tlc, il merger Orange MasMovil un test per l’Europa

La giornata in tre notizie.

Orange e MasMovil, rispettivamente secondo e quarto operatore spagnolo, vogliono unire le forze per sfidare il primato di Telefonica e attendono il via libera della Commissione Ue dal cui esito potrebbe partire un’ondata di fusioni analoghe in diversi mercati.

Vodafone Italia chiude il trimestre al 30 giugno con ricavi da servizi a 1.052 milioni di euro, a fronte di ricavi di rete fissa in crescita del 4,2% a 307 milioni di euro. Continua la crescita dei clienti ho. Mobile a 2,9 milioni.

Alessio Butti, responsabile Tlc di FdI: La rete sia “unica, pubblica, non verticalmente integrata e che non preveda alcun mega regalo con i soldi pubblici a favore di investitori stranieri. Vivendi vuole passare all’incasso, valutazione 31-34 non ha alcun senso”.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter del 25 luglio 2022