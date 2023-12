Consolidamento Tlc, anche Swisscom su Vodafone Italia?

Si scalda il mercato italiano delle Tlc dopo l’offerta di Iliad per Vodafone Italia e l’interessamento di Swisscom, casa madre di Fastweb. Gli altri player alla finestra pronti a fare le loro mosse. Quale impatto sulla ServCo?

Droni per il trasporto di materiale sanitario, presente e futuro nella gestione delle emergenze. In Italia i primi test sperimentali effettuati (con esito positivo) in Lombardia, Toscana e Sicilia.

AI, artigianato e genio umano possono coesistere nella moda? La vera domanda è se una tecnologia del genere rispetterà o meno questi limiti mentre continua a progredire.

