Consob, sempre più italiani utilizzano criptovalute. Aumento dall’8 al 18% in due anni

In Italia tra il 2022 e il 2024 è più che raddoppiata la percentuale di persone che hanno criptovalute in portafoglio, dall’8 al 18%. E quelli che fanno investimenti sostenibili sono passati dalll’11 al 20%.

È quanto emerge dal rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane secondo cui, inoltre, i giovani e le donne prediligono i social media per cercare informazioni utili a orientare i propri investimenti. In campo finanziario, i social sono infatti la fonte d’informazione primaria per un giovane su due che abbia fra i 18 e i 34 anni (58%), e per per il 42% delle donne.

Secondo il rapporto Consob, i social media battono i giornali della carta stampata e del web e si collocano al terzo posto, dopo Internet e Tv, nella graduatoria delle fonti di informazione più usate dalle famiglie italiane per orientarsi nelle scelte di investimento.

Oltre che tra giovani e donne, la tendenza al ricorso ai social è più accentuata tra chi ha minori conoscenze di base in campo finanziario e minori disponibilità da investire.

Ma il fenomeno aumenta l’esposizione al rischio di cadere nella trappola delle frodi finanziarie o di prendere decisioni di investimento non consapevoli. Dall’indagine – condotta nel primo trimestre di quest’anno su un campione di oltre 2.000 investitori – risulta che Internet è di gran lunga il canale più usato per la ricerca di informazioni finalizzate a prendere una decisione di investimento (dal 67%).

Per scaricare il report clicca qui.

