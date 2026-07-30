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Consob, Guido Stazi nominato presidente con zero voti contrari: è la prima volta

Consob, Guido Stazi nominato presidente con zero voti contrari: è la prima volta

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Consob, Guido Stazi nominato presidente con zero voti contrari: è la prima volta Adnkronos

(Adnkronos) – La nomina ieri di Guido Stazi alla presidenza della Consob non ha visto nessun voto contrario. È la prima volta che accade nella storia della Commissione. Il voto della Camera ha visto i deputati votare a favore con 17 sì e 5 astensioni da parte delle minoranze.  

Durante l’audizione dinanzi alle commissioni Finanze di Camera e Senato, il neo presidente ha sottolineato come i recenti dati evidenzino luci e ombre nel mercato italiano: “Da un lato non accenna a rallentare l’esodo delle imprese italiane dalla Borsa Italiana, dall’altro è cresciuta in modo significativo la capitalizzazione di mercato” che ha toccato i 1.209 miliardi di euro, il 51% del Pil (erano 1.077 miliardi a fine 2025). 

A trainare “l’andamento favorevole” del mercato è stato l’incremento dei prezzi dei titoli bancari ed energetici “che hanno un peso significativo nel listino e che vedono un importante ruolo dello Stato come azionista e come tutore di asset strategici”. “Si tratta di comparti che meritano particolare attenzione alla luce delle tensioni geopolitiche internazionali e delle sfide poste dalle transizioni in atto” ha poi rimarcato Stazi. 

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Redazione Key4biz

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