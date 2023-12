Consiglio Ue, Butti: mercato Tlc sia davvero paneuropeo

Il Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti oggi a Bruxelles al consiglio Ue delle telecomunicazioni: ‘La creazione di un mercato unico digitale per le telecomunicazioni è essenziale per assicurare la sovranità digitale europea e per il consolidamento del settore’.

Cloud e edge computing, UE sblocca 1,2 miliardi di euro per progetto comune europeo. Dentro anche l’Italia con 5 aziende. L’obiettivo è sviluppare un software open source che consentirà di offrire servizi in tempo reale e a bassa latenza.

Nuove app di messaggistica, i numeri di telefono non servono. Si comunica con QR code: più sicure di WhatsApp?

Più capitalismo democratico e più Europa nella finanza. Le riforme economiche necessarie. L’intervento di Maurizio Baravelli, Dipartimento di Management, Sapienza Università di Roma.

