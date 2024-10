L’obiettivo di questo webinar è parlare della connettività satellitare in modo divulgativo, per spiegare come funziona questa tecnologia e qual è il suo ruolo attuale e potenziale per la copertura del Paese.

Si tratta di una tecnologia ancillare rispetto alle connessioni Tlc in fibra e 5G?

Oppure può essere una alternativa?

La questione è di grande attualità visto che sui giornali se ne parla molto, in particolare rispetto a diversi operatori satellitare come Starlink, OneWeb o Kuiper di Amazon per fare qualche nome. Ne parliamo oggi con Michele Zorzi, professore ordinario di Telecomunicazioni presso l’Università di Padova, e Marco Giordani, Professore associato di telecomunicazioni all’Università di Padova, entrambi membri del CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario delle Telecomunicazioni).

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz