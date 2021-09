Connessioni internet sempre più veloci nel 2021. Vedi il report

Sempre più veloci le connessioni internet a livello globale nel 2021, in un anno in aumento sia quelle fisse sia quelle mobili.

La velocità di accesso a Internet varia molto da paese a paese a livello globale, con alcuni paesi e territori che spingono connessioni più veloci più di altri.

In generale, la velocità di connessione è aumentata di molti su fisso e su mobile nell’ultimo anno secondo i dati pubblicati dal servizio di test di velocità di Ookla.

Vedi il report di Ookla relativo al 2021

Secondo i dati, la media globale di download nel luglio 2021 è stata di 55,07 Mbps su mobile, in aumento in un anno del 59,5%, e di 107,50 Mbps per la banda larga fissa, in aumento del 31,9%.

Rispetto al luglio 2019, la velocità media di download su mobile è del 98,9% più rapida del luglio 2021. Su rete fissa, la velocità media di download è stata del 68,2% più veloce nel luglio 2021 rispetto allo stesso periodo di due anni prima.

Di seguito la top ten dei paesi con la velocità media più alta di internet mobile.

1. Emirati Arabi Uniti

2. Corea del Sud

3. Qatar

4. Cina

5. Cipro

6. Norvegia

7. Arabia Saudita

8. Kuwait

9. Australia

10. Bulgaria

Di seguito la top ten dei paesi con la velocità media più alta di banda larga fissa:

1. Monaco

2. Singapore

3. Hong Kong

4. Tailandia

5. Romania

6. Svizzera

7. Corea del Sud

8. Cile

9. Danimarca

10. Liechtenstein