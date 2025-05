Connessi, protetti, ovunque. GARR presenta eduVPN per università e ricerca

Al via eduVPN, il nuovo servizio che garantisce connessioni sicure e dati protetti per studenti, docenti e ricercatori senza confini geografici

La rete della ricerca italiana GARR ha ufficialmente reso disponibile per studenti, docenti e ricercatori il nuovo servizio eduVPN per navigare in modo protetto, ovunque si trovino nel mondo.

Ideato per chi studia, insegna o lavora in ambito accademico o della ricerca, eduVPN permette di navigare in piena sicurezza anche al di fuori delle sedi universitarie o degli enti di ricerca, proteggendo i dati da potenziali rischi, soprattutto su reti pubbliche.

eduVPN è una rete privata virtuale (VPN) che crea un tunnel crittografato tra il dispositivo dell’utente e un server remoto. Particolarmente utile su reti Wi-Fi non protette (come quelle di aeroporti, hotel o locali pubblici) questo servizio impedisce che i dati trasmessi siano intercettati da terzi.

Con eduVPN è possibile scegliere di collegarsi non solo alla rete GARR, ma anche ad altre reti della ricerca internazionali (tra cui, ad esempio, quella francese, tedesca o olandese). Sono circa venti le reti della ricerca in tutto il mondo che già aderiscono al servizio.

Tra i principali vantaggi, c’è l’accesso senza restrizioni a risorse internazionali, come strumenti di ricerca e contenuti formativi, che talvolta sono accessibili solo da determinate posizioni geografiche. Con eduVPN, ricercatori e studenti possono, infatti, accedere alle stesse risorse anche in trasferta o in Erasmus, avendo così la possibilità di lavorare con continuità anche fuori dal campus e nei periodi di mobilità internazionale. In questo modo, è possibile migliorare l’efficacia e la qualità della ricerca e favorire le collaborazioni internazionali grazie anche ad un trasferimento di dati in sicurezza.

eduVPN è coordinato a livello europeo da GÉANT, la rete europea della ricerca, che supporta e promuove il servizio per garantire elevati standard di sicurezza e privacy a tutta la comunità accademica europea.

Per iniziare a utilizzare eduVPN, è sufficiente scaricare l’applicazione dedicata dal sito www.eduvpn.it e configurarla con le proprie credenziali istituzionali. Un processo semplice per connettersi in pochi click, ovunque ci si trovi.

Con il lancio di eduVPN, GARR conferma il proprio impegno nel fornire strumenti all’avanguardia per supportare l’istruzione e la ricerca in Italia, garantendo al contempo la sicurezza e la protezione dei dati per tutta la comunità di utenti.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz