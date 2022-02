Conflitto in Ucraina, Draghi evoca ‘la crisi energetica’

La giornata in tre news.

Informativa urgente alla Camera del presidente del Consiglio sulla crisi ucraina: Mario Draghi ha evocato il rischio di una crisi energetica nel nostro paese. Governo al lavoro per trovare soluzioni.

L’ad di INWIT Giovanni Ferigo non chiude all’ipotesi di M&A, conferma le previsioni di crescita e il rapporto privilegiato con Tim.

Il Mobile World Congress di Barcellona, la principale kermesse globale del mobile in programma dal 28 febbraio al 3 marzo, guarda al futuro dopo due anni di pandemia.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.