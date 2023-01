Concorso d’Idee 2022: i progetti e le iniziative a supporto dei fragili

Lepida, in collaborazione con Azienda USL di Bologna, ha coordinato e supportato le Associazioni di volontariato nella progettazione e realizzazione delle iniziative.

Anche quest’anno il finanziamento messo a disposizione dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitarie dell’area metropolitana della Città di Bologna per il bando organizzato dall’Azienda USL di Bologna, Concorso d’Idee 2022, ha fornito la possibilità di offrire sul territorio bolognese attività rivolte alla popolazione anziana fragile per prevenire la non autosufficienza e promuovere un invecchiamento attivo.

I progetti risultati vincitori sono stati 20: 12 realizzati sul distretto Bologna città, 2 sul distretto Pianura Est, 1 sul distretto Pianura Ovest, 1 sul distretto Reno Lavino Samoggia, 2 sul distretto Savena Idice e 2 sovradistrettuali.

Nell’arco di quest’anno sono stati realizzati laboratori di stimolazione cognitiva, musicoterapia, corsi di ginnastica dolce, gruppi di cammino, visite guidate (on line e in presenza) per la città e i musei di Bologna, create iniziative di socializzazione e laboratori intergenerazionali di supporto digitale.

Al termine dei laboratori sul digital divide ai senior sono stati consegnati i diplomi di “esperto di pratica digitale”.

Sono state più di 400 le iniziative organizzate all’interno dei progetti vincitori da parte delle Associazioni di volontariato e circa 1.500 i partecipanti coinvolti.

I progetti hanno agito in un’ottica di prevenzione e contrasto alle fragilità e alle solitudini attraverso lo sviluppo di iniziative create all’interno di reti di prossimità, sviluppando comunità sempre più coese e inclusive. Quest’anno la comunità si è trasferita anche sul digitale grazie al Portale YouBOS Bologna Solidale.

