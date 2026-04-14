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Concorrenza, Rustichelli: “Tutelare la valenza strategica delle reti Tlc”

Concorrenza, Rustichelli: “Tutelare la valenza strategica delle reti Tlc”

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Concorrenza, Rustichelli: “Tutelare la valenza strategica delle reti Tlc” Dailyletter

Oggi in primo piano la relazione annuale dell’Autorità Antitrust. 

La necessità di tutelare oltre alla dimensione digitale le reti fisiche, e in particolare quelle di telecomunicazioni, al centro dell’intervento del presidente dell’Agcm Roberto Rustichelli.  
Anthropic, accesso limitato al modello AI più avanzato e partner selezionati negli Stati Uniti, mentre le autorità europee restano ai margini tra rischi cyber e indipendenza tecnologica.
Von der Leyen: “Elettrificare l’Europa per renderla più indipendente”. La Presidente della Commissione Ue rilancia l’elettrificazione da fonti rinnovabili e dal nucleare.

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Redazione Key4biz

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