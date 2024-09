Teresa Ribera, che ha assunto su di sé le deleghe alla Concorrenza insieme al Green Deal, apre ad una nuova era per quanto riguarda le fusioni: 'Serve una scala maggiore per le nostre aziende'.

Appena nominata commissaria Ue alla Concorrenza, la spagnola Teresa Ribera promette una nuova era: le regole sui merger “evolveranno” per aiutare le aziende europee a raggiungere le dimensioni necessarie per rispondere alle sfide globali. Lo scrive il Financial Times, aggiungendo che Ribera intende prendere un approccio graduale, “passo dopo passo”, alle riforme per eliminare le barriere che rallentano l’innovazione e per rafforzare la competitività Ue nei confronti di Usa e Cina.

La socialista spagnola, già ex vice primo ministro a Madrid, è stata nominata in settimana per la posizione più ambita e prestigiosa nell’esecutivo di Ursula von der Leyen, che le ha affidato la vicepresidenza esecutiva e la delega della transizione green e della Concorrenza.

Transizione green e Concorrenza, due deleghe pesanti

Starà quindi a lei vigilare sulla transizione ecologica e sul rispetto delle norme antitrust, due materia di estrema delicatezza e centralità politica.

Nella sua prima intervista da quando è stata scelta per il ruolo, Ribera ha detto che Bruxelles dovrebbe lavorare per incentivare gli “ecosistemi industriali” attorno ai prodotti, come la produzione di automobili, per attrarre investimenti e impiegare meglio il capitale limitato della regione verso una transizione verde fluida.

Ha anche sottolineato un cambiamento potenzialmente controverso nel modo in cui l’UE regola le fusioni e l’emergere di aziende che alcuni leader hanno soprannominato “campioni europei”. “C’è una questione di dimensioni a livello internazionale. . . . Penso che potrebbe esserci la necessità di migliorare le cose”, ha affermato Ribera.

Ribera prende le distanze da Vestager

“In termini di quale sia il ruolo da svolgere in questo momento da questo portafoglio [di concorrenza], ovviamente, non è esattamente lo stesso [di prima], ma qualcosa che deve evolversi e adattarsi alle circostanze”, ha aggiunto. Il predecessore di Ribera, la danese liberale Margrethe Vestager, che ha gestito il dossier sulla concorrenza per un decennio, ha detto al FT questa settimana che Bruxelles dovrebbe stare attenta a una riforma completa delle regole sulle fusioni perché rischia di aprire un “vaso di Pandora” e creare “molta incertezza”.

“Margarethe ha fatto un ottimo lavoro e dobbiamo vedere fino a che punto questo ottimo lavoro deve evolversi… passo dopo passo”, ha detto Ribera, che in questo modo fa presagire dei cambiamenti.

Interessi nazionali devono coincidere con quelli europei

Ribera ha detto di essere a favore delle opportunità transfrontaliere quando si pensa a come far crescere l’industria europea. “Dobbiamo essere un po’ più innovativi nel modo in cui costruiamo un mercato unico europeo ben funzionante in cui non solo gli interessi nazionali e locali trovino posto, ma che gli interessi nazionali e locali corrispondano agli interessi europei”, ha detto. “Questa sarà una delle sfide: come possiamo costruire questa comprensione europea. Non solo campioni nazionali, ma la comprensione europea”.

I suoi commenti giungono in un momento particolarmente delicato a Bruxelles, in cui i regolatori della concorrenza sono sotto attacco politico per aver frenato le principali aziende europee. Allo stesso tempo, alcune capitali temono che una riforma significativa darebbe a potenti stati membri, come Francia e Germania, l’opportunità di riprendere il potere dalla Commissione, la massima autorità per la concorrenza dell’UE, in un’area in cui Bruxelles ha dimostrato la sua indipendenza.

Obiettivi climatici vs obiettivi economici

Ribera deve anche affrontare il difficile compito di bilanciare gli ambiziosi obiettivi climatici dell’UE, le aspirazioni a dare impulso all’industria e la resistenza delle capitali sui tempi rapidi e il costo della transizione verde.

Alcuni governi di centro-destra dell’UE sono diffidenti nei confronti della posizione di Ribera sulle questioni climatiche, dal momento che ha detto di rivedere le norme sugli aiuti di Stato del blocco per favorire potenzialmente gli investimenti verdi era un modo per soddisfare entrambe le parti.

“Gli obiettivi [climatici] forniscono alcuni segnali su ciò che vogliamo ottenere, ma dobbiamo creare gli elementi, gli incentivi e la fiducia per farlo e dipende dal costo del capitale”, ha detto.

