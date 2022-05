Concerto per Milano festeggia dieci anni: la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly in Piazza Duomo il 12 giugno 2022￼

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. commenta: «L’impegno di Allianz per l’arte, la grande musica e la città di Milano ci vede anche quest’anno al fianco della Filarmonica della Scala e del Comune di Milano, insieme ad UniCredit, Esselunga e gli altri partner. Per il decimo anno consecutivo il Concerto per Milano regalerà ai milanesi e a tutti gli appassionati nel mondo una serata unica, grazie come sempre alla magia che la bacchetta del Maestro Chailly e gli orchestrali della Filarmonica sanno creare nella straordinaria cornice di Piazza del Duomo».

Domenica 12 giugno 2022 alle ore 21.30 la Filarmonica della Scala e il direttore principale Riccardo Chailly tornano a esibirsi in Piazza Duomo per il suggestivo Concerto per Milano. L’appuntamento, realizzato con il Main Partner UniCredit e lo Sponsor Allianz, il sostegno di Esselunga e il Patrocinio del Comune di Milano, segna quest’anno il traguardo della decima edizione e torna in calendario, come da tradizione, all’inizio dell’estate. Doppio anniversario per la Filarmonica che nel 2022 festeggia quarant’anni di attività e ritrova così il grande pubblico senza limitazioni, dopo le due edizioni a capienza limitata tenutesi a settembre a causa dell’emergenza sanitaria. Piazza Duomo ancora una volta diventa palcoscenico sotto le stelle di una grande festa di musica dedicata ai milanesi e non solo: dal 2013 il Concerto per Milano è l’appuntamento gratuito di musica sinfonica più partecipato d’Italia, nelle precedenti edizioni ha visto la presenza di oltre 40.000 spettatori dal vivo e centinaia di migliaia in tutto il mondo grazie alla diretta Tv.

Per festeggiare questa ricorrenza Riccardo Chailly e i musicisti scaligeri impaginano un programma di grande vitalità ed energia, a partire dall’incursione nelle atmosfere della musica spagnola, con l’Interludio e la Danza dal dramma lirico La vida breve di Manuel de Falla e la Rapsodie espagnole op. 54 di Maurice Ravel fino all’omaggio a George Gershwin, con le note celebri ed evocative del suo poema sinfonico Un americano a Parigi e della suite Catfish Row da Porgy and Bess. In apertura di concerto sarà eseguito in prima assoluta Decisamente allegro, il nuovo brano commissionato al compositore Nicola Campogrande in occasione del quarantesimo anniversario dell’orchestra.

Anche quest’anno grazie a Rai Cultura il concerto sarà trasmesso in diretta in Italia su Rai 5 e RaiPlay. Particolare cura sarà riservata alle riprese, con dieci telecamere in HD e l’utilizzo di due telecamere su braccio e di binari aerei che consentiranno di valorizzare al meglio non solo la musica, ma anche lo straordinario contorno di piazza Duomo. Circa 70 persone tra personale tecnico e di regia lavoreranno alla ripresa per festeggiare nel modo migliore il decimo anniversario del concerto trasmesso anche in diretta su Rai Radio 3 a partire dalle 21.15. In collaborazione con RaiCom sarà distribuito in Europa attraverso il Canale Arte e in oltre 20 paesi nel mondo incluso Medio Oriente, Nordafrica (paesi MENA), Giappone e Cina. La regia è affidata a Stefania Grimaldi, la conduzione a Elena Biggioggero e Sandro Cappelletto.

L’iniziativa si avvale della collaborazione dei Media Partner Class Editori e Zero.eu, del Partner tecnico ATM, per incentivare la partecipazione al concerto utilizzando il trasporto pubblico cittadino lasciando a casa l’auto, e di Sea Aeroporti.

Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit ha dichiarato: «L’impegno di UniCredit nel sostenere attivamente le nostre comunità in ambito culturale è un riflesso della nostra filosofia. Per questo ci focalizziamo su partnership e sponsorizzazioni selezionate nei diversi paesi in cui operiamo. La nostra collaborazione con la Filarmonica della Scala ha radici consolidate nel tempo e il sostegno al Concerto per Milano in Piazza Duomo, evento simbolo per la città e per l’Italia, ne è un esempio. È una partnership lanciata nel 2003, che si inserisce perfettamente nella nostra lunga tradizione di sostegno alla cultura, in particolare all’arte e alla musica, come motore di uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, in grado di influenzare positivamente le comunità. Sostenere le comunità, infatti, è la ragione stessa della nostra esistenza come banca».

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. commenta: «L’impegno di Allianz per l’arte, la grande musica e la città di Milano ci vede anche quest’anno al fianco della Filarmonica della Scala e del Comune di Milano, insieme ad UniCredit, Esselunga e gli altri partner. Per il decimo anno consecutivo il Concerto per Milano regalerà ai milanesi e a tutti gli appassionati nel mondo una serata unica, grazie come sempre alla magia che la bacchetta del Maestro Chailly e gli orchestrali della Filarmonica sanno creare nella straordinaria cornice di Piazza del Duomo».

Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga commenta: «Siamo orgogliosi di dare il nostro sostegno al Concerto per Milano della Filarmonica della Scala, prestigiosa istituzione simbolo del fervore culturale cittadino, che tutto il mondo riconosce e apprezza. Il Concerto per Milano ha la capacità di accendere il cuore della nostra città e legare nella musica il pubblico milanese e non, che ogni anno riempie la splendida cornice di piazza Duomo».

Maurizio Beretta, Presidente della Filarmonica della Scala afferma: «Il decimo anniversario del Concerto per Milano è un traguardo significativo che testimonia ancora una volta il legame dell’orchestra con la città. È un appuntamento atteso, ancora di più in questo anno in cui la partecipazione del pubblico torna finalmente senza limitazioni. In queste dieci edizioni il Concerto in Piazza Duomo ha avvicinato sempre più persone alla musica, un impegno concreto che la Filarmonica della Scala assicura con un proposta artistica di altissimo livello».

La Filarmonica utilizza le migliori tecnologie audio per permettere il migliore ascolto ai musicisti e al pubblico utilizzando un impianto multicanale realizzato con 132 diffusori L-Acoustic in grado di spazializzare il fronte sonoro distribuendolo con una ampiezza pari alla dimensione fisica dell’orchestra.

Dieci anni di Concerto per Milano: nel 2013, in occasione degli Expo Days, che anticipavano l’esposizione universale del 2015, Riccardo Chailly aveva diretto musiche di Gershwin, con Stefano Bollani al pianoforte, davanti a un pubblico di quasi 50.000 spettatori; nel 2014 oltre 40.000 milanesi sono rimasti ad ascoltare Esa-Pekka Salonen con il pianista Lang Lang, nonostante la pioggia battente. Nell’anno di Expo, con Chailly sul podio e l’esibizione di David Garrett, il concerto in Piazza Duomo è diventato l’evento più partecipato della classica milanese. Le ultime edizioni hanno portato sul palcoscenico con Riccardo Chailly la pianista argentina Martha Argerich, il violinista Nikolaj Znaider e il pianista russo Denis Matsuev. L’edizione 2020, titolata eccezionalmente Concerto per l’Italia in omaggio allo sforzo del paese nel contrastare il Covid-19, ha visto ospite il grande violinista Maxim Vengerov. Nonostante le limitazioni anche nel 2020 la Filarmonica è tornata a esibirsi in Piazza Duomo con Riccardo Chailly.