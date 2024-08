Disponibile gratuitamente, per i clienti Telepass, il nuovo servizio “Fast Track” negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Dopo l’autostrada, i parcheggi e lo skipass, Telepass atterra anche in aeroporto. Nei prossimi giorni, il servizio sarà attivato anche in altri scali italiani.

Un accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza del varco Fast Track presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino dedicato ai clienti Telepass. È questo il nuovo servizio che Telepass – società italiana del Gruppo Mundys, leader nella smart mobility e nel telepedaggio in Italia e in Europa – ha lanciato in vista delle partenze estive e messo a disposizione dei propri clienti negli aeroporti della Capitale.

Come in autostrada, dove Telepass dal 1990 permette di transitare senza fermarsi nelle corsie dedicate, il nuovo servizio consente ai clienti di passare i controlli di sicurezza attraverso l’accesso prioritario e gratuito del varco Fast Track, una corsia preferenziale che permette di raggiungere in modo facile e veloce l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa e garantendo un’esperienza di viaggio ancora più semplice: per i clienti Telepass basterà presentarsi al varco mostrando la carta d’imbarco e il QR code del Fast Track di Telepass dalla schermata del proprio telefono.

Come funziona il servizio “Fast Track” di Telepass

I clienti possono richiedere il “Fast Track” in App accedendo alla sezione “Riepilogo” e facendo tap su “Fast Track” e inserendo codice fiscale ed e-mail collegati a un contratto Telepass attivo. Una volta inseriti i dati, sarà generato un QR code che sarà inviato al cliente tramite e-mail e che potrà essere utilizzato per accedere alla corsia dedicata in aeroporto. Ogni cliente ha a disposizione fino a un massimo di 5 Fast Track che potrà utilizzare per sé o per i propri compagni di viaggio. Il Fast Track non va stampato, ma il QR code va mostrato nel momento in cui si accede alla corsia dedicata. Il servizio è omaggiato fino al 31/12/2024 per i clienti Base mentre sarà gratuito anche successivamente per quelli Plus.

“Vogliamo continuare a tenere fede alla promessa fatta agli automobilisti: farli passare in un “beep” per valorizzare al meglio il loro tempo” ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer. “Il nuovo servizio si sposa perfettamente con la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida, che potenzia le persone in movimento, non solo in autostrada e in città, ma da oggi anche in aeroporto: dall’acquisto del biglietto aereo al pagamento del parcheggio convenzionato in aeroporto, passando per il fast track e, una volta a destinazione, al pagamento dei taxi e dei mezzi di trasporto”.

“Gli scali gestiti da ADR si confermano luoghi di eccellenza nei quali fornire servizi premium e comunicare in maniera efficace con i passeggeri, attraverso soluzioni tailor made rispetto alle esigenze dei singoli clienti, anche in ambito business – ha commentato Marilena Blasi, Chief BU Commercial di Aeroporti di Roma – e si posizionano come sistemi “chiave”, in grado di catturare l’interesse di grandi aziende che, come Telepass, ne riconoscono un ruolo sempre più rilevante nell’ambito della mobilità”.

Nei prossimi giorni, il servizio sarà attivato anche in altri aeroporti italiani.

