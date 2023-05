Con l’app IO possibile firmare documenti e contratti della PA

Perché la funzione “Firma con IO' è una Firma Elettronica Qualificata “one shot” con il massimo valore legale, pari alla firma autografa, che consente agli enti di digitalizzare l’iter di raccolta firme. Ai cittadini basta avere IO per firmare documenti e contratti direttamente sul proprio dispositivo.

Oltre ad effettuare, con semplicità e sicurezza, i pagamenti elettronici verso la Pubblica amministrazione, l’app IO consente anche di firmare documenti e contratti della PA. Perché la funzione “Firma con IO è una Firma Elettronica Qualificata “one shot” con il massimo valore legale, pari alla firma autografa, che consente agli Enti di digitalizzare l’iter di raccolta firme. Ai cittadini basta avere IO per firmare documenti e contratti direttamente sul proprio dispositivo quando inviati da Enti, che hanno implementato la nuova funzione di “Firma con IO”.

Grazie a Firma con IO lo scambio di documenti tra enti e cittadini è immediato. Non serve apporre la firma in presenza o scannerizzare copie cartacee da inviare in pdf, perché tutto avviene su IO.

Un esempio? Qualsiasi realtà del mondo accademico può gestire da remoti contratti occasionali, tirocini, dottorati, assegni di ricerca o borse di studio che devono essere sottoscritti da studenti o collaboratori, solitamente non dotati di una firma digitale certificata.

Ecco come funziona

Per avere maggiori dettagli su come il tuo ente può integrare il servizio di Firma con IO, consulta il manuale operativo.

Il videotutorial: Firma con IO