Con i pugni nella città

Parigi, Roma, New York o Londra: ciò che le accomuna è che, a ogni latitudine, possono metterci ko. Allora, per risollevare gli animi, occorre chiamare le persone all’adunata e non c’è miglior modo che affidare questo compito alle emozioni.

Ne era conscio Milton Glaser, il grande designer che nel 1977 creò quel logo dove mise un cuore tra l’“Io” e NY, New York. Con una piccola centrifuga di parole, se invece di “love” ci chiedessimo prima “what I owe to the city” il risultato non cambierebbe; siamo sicuri che nei primi tre pensieri ci sarebbe la parola amore. Alla città dobbiamo l’amore per le persone o per il lavoro che ci ha fatto trovare, magari grazie a incontri impossibili altrove. Persino chi viene da un piccolo centro, della città ama quel lusso dell’anonimato che solo essa sa dare…

È successo che quel logo della Grande Mela è andato in pensione; ora c’è un nuovo font (ispirato al lettering della metro) e il “we love”. Nella cabina di regia è implicito l’invito alla comunità a prendersi cura della città; basta un’ora a settimana, dicono. Il “what we do for the city”, premiando la relazione, potrebbe diventare il nuovo mantra. Ricordiamocelo ogni volta in cui facciamo a pugni con la nostra città: la lista dei destri che ci rifila tutti i giorni sarebbe lunga. Per sportività, ci fermiamo qua.