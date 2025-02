La Regione Emilia-Romagna è stata premiata dall’Osservatorio del Politecnico di Milano nella categoria “Agende Digitali delle Regioni”. Il premio è stato consegnato lo scorso 28 gennaio all’Assessora regionale all’Agenda digitale Elena Mazzoni: “L’obiettivo è mettere al centro della trasformazione digitale cittadine, cittadini e imprese per superare le disparità sui territori e le diseguaglianze”.

Le Comunità Tematiche dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna, che Lepida supporta nella realizzazione e gestione, sono veri e propri cantieri al servizio della trasformazione digitale. “L’impegno dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna – ha detto l’Assessora Mazzoni – è fare leva sul potenziale delle tecnologie dell’informazione per favorire innovazione, politiche idonee a mitigare le disparità sui territori e crescita economica, avendo come obiettivo principale la semplificazione dei servizi e un maggiore adattamento alle esigenze di cittadini e imprese, grazie a piattaforme e infrastrutture sicure e condivise”.

Le Comunità Tematiche dell’Emilia-Romagna, oltre al personale di Lepida, raccolgono gruppi di professionisti e amministratori che condividono un ambito di lavoro e operano scambiando procedure, informazioni, strumenti e metodi per la soluzione di problemi.

Sono il soggetto con cui la Regione Emilia-Romagna co-progetta e sperimenta le azioni della propria strategia digitale che impattano su Enti pubblici e organizzazioni del territorio. Alcune di tali azioni contribuiscono alla costruzione del Piano Industriale triennale di Lepida, provenendo da gruppi di lavoro con professionisti e Amministratori degli Enti del territorio.

Attive dal 2008, complessivamente sono 10 raggruppate in 4 ambiti tematici: le strategie per il digitale che riguardano Amministratori e Sindaci, strategie di genere (gender gap) e Responsabili della Transizione Digitale. Poi le competenze digitali e i servizi pubblici con comunità specifiche per imprese, cittadini e servizi di facilitazione. Il terzo ambito è quello dei dati e degli strumenti per un’intelligenza diffusa. E infine il campo della sicurezza informatica, dei cloud e della sensoristica.

Sono complessivamente 1.234 le iscrizioni alle 10 Comunità, in rappresentanza di 292 Enti del territorio, di cui 277 Enti territoriali, pari a circa il 70% degli Enti locali della regione, e 15 di altre organizzazioni regionali, tra cui: Aziende sanitarie, Università, Centri di ricerca e Consorzi.

Partecipano anche rappresentanti di ANCI, di UPI e della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna.

Le Comunità non si limitano a sviluppare progetti tecnici, ma puntano anche a creare tra i professionisti dei diversi settori una cultura della condivisione e della partecipazione. In tale ambito, dal 13 maggio 2022,

Lepida coordina un tavolo settimanale nel quale, insieme ad ADER, ANCI e DTD, supporta gli Enti del territorio sui progetti del PNRR: 150 tavoli per oltre 11.000 partecipanti.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz