Comunità energetiche e autoconsumo, le regole per Comuni e PA

Il nuovo Vademecum ANCI, redatto in stretto raccordo tecnico con il GSE, intende essere una guida per gli Enti locali, volta all’autoconsumo e alla costituzione di nuove CER.

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente a firma di Valentina Barretta sulla testata giornalistica Energia Italia News.

Il nuovo vademecum ANCI-GSE

Con la pubblicazione del Vademecum Anci-GSE, i sentieri dell’autoconsumo e delle Comunità energetiche rinnovabili dovrebbero essere meno intricati per tutti, in modo particolare per gli Enti locali. Il documento ufficiale apre, infatti, la strada alla diffusione dell’autoconsumo in Italia, affidato in buona parte a Comuni ed amministrazioni provinciali, in forma singola o associata.

Il nuovo modello di produzione diffusa e il ruolo degli Enti locali

Il nuovo modello di produzione diffusa dell’energia, basato sul ricorso a fonti locali e rinnovabili, rende gli Enti promotori, attori principali insieme agli autoconsumatori, ovvero i soggetti che producono e consumano energia (prosumers). Dopo un’attesa di quasi due anni, le pubbliche amministrazioni territoriali potranno finalmente assolvere al compito di promuovere e incentivare le nuove forme di autoconsumo, in funzione degli elementi che caratterizzano il proprio contesto […]

