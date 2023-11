“Il nostro Paese deve strutturarsi, che significa dotarsi di grandi reti per l’energia, dall’elettricità al gas. Da oggi al 2050 il gas naturale sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi di transizione. Infrastrutture fondamentali anche per la centralità delle fonti rinnovabili. Il nostro Sud, grazie al sole e al vento, può ambire a diventare un vero e proprio hub energetico per tutta l’Europa settentrionale, sia nella generazione di energia pulita, sia per la fornitura”.

L’intervista al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”, organizzato a Roma da ANFoV, con il patrocinio di Utilitalia e Uncem, ed il contributo di A2A, Acquedotto Pugliese, Iren e Tecno Lab Energy.

Leggi l’articolo con tutti gli interventi dei partecipanti al convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”.

Rivedi il video integrale del convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”.