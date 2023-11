“Ci piace definirci Life Company, perché andiamo a toccare tanti punti che riguardano la vita delle persone da vicino, dall’accesso all’energia alla gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, fino alla qualità dell’aria, A2A ha come mission fornire ai propri utenti servizi di alta qualità, facendolo in maniera responsabile, quindi minimizzando l’impatto sull’ambiente. Un obiettivo raggiungibile anche grazie all’innovazione tecnologica e come Gruppo A2A si focalizza molto nella trasformazione digitale e nella ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate che ci consentono sempre di migliorare, aumentando efficacia ed efficienza”.

La video intervista a Giovanni Palombini, Responsabile Marketing & Business Development, A2A Smart City, a margine del Convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”, organizzato a Roma da ANFoV, con il patrocinio di Utilitalia e Uncem, ed il contributo di A2A, Acquedotto Pugliese, Iren e Tecno Lab Energy.