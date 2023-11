L’evento

“Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”

Villa dei Cesari

Roma, 14 novembre 2023

In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche crescenti, in cui ridurre la dipendenza da combustibili fossili è una delle preoccupazioni principali di Governi, industrie e mondo delle imprese, non solo per il contrasto al cambiamento climatico, ma anche per salvaguardare la stabilità economico-finanziaria, occorre studiare e sviluppare nuovi modelli per un sistema sostenibile ed integrato delle risorse idriche ed energetiche.

Creare un’occasione di confronto, coinvolgendo decisori politici, rappresentanti istituzionali, imprese e cittadini, è l’obiettivo del Convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”, che si terrà a Roma il prossimo martedì 14 novembre presso la Villa Dei Cesari.

L’iniziativa è organizzata da ANFoV, l’Associazione per la Convergenza nei servizi di Comunicazione, con il patrocinio di Utilitalia e Uncem, ed il contributo di A2A, Acquedotto pugliese, Iren e Tecno Lab Energy.

L’Agenda

Gli speaker

Tra i relatori già confermati al Convegno vi sono al momento:

Marco Bussone, Presidente Uncem

Presidente Uncem Giordano Colarullo , Direttore Generale, Utilitalia

, Direttore Generale, Utilitalia Roberto Conte , Amministratore Delegato at Iren Smart Solutions; Amministratore Delegato at IBlu

, Amministratore Delegato at Iren Smart Solutions; Amministratore Delegato at IBlu Antonio Decaro , Sindaco di Bari e Presidente ANCI

, Sindaco di Bari e Presidente ANCI Umberto De Julio , Presidente, ANFoV

, Presidente, ANFoV Antonio De Leo , Direttore industriale, Acquedotto Pugliese S.p.A.

, Direttore industriale, Acquedotto Pugliese S.p.A. Giorgio Graditi , Direttore Generale dell’ENEA

, Direttore Generale dell’ENEA Domenico Laforgia , Professore emerito di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente della Facoltà di Ingegneria di Lecce, Presidente Acquedotto Pugliese SpA, Vice Presidente Utilitalia

, Professore emerito di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente della Facoltà di Ingegneria di Lecce, Presidente Acquedotto Pugliese SpA, Vice Presidente Utilitalia Antonio Navarra , Professore Ordinario Universita’ di Bologna – Presidente Fondazione “Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici” (CMCC)

, Professore Ordinario Universita’ di Bologna – Presidente Fondazione “Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici” (CMCC) Carlo Alberto Nucci , Ordinario di Sistemi elettrici per l’energia, Università di Bologna, Rappresentante Nazionale Mission EU Climate Neutral and Smart Cities, Consorzio EnSiEL (confermato)

, Ordinario di Sistemi elettrici per l’energia, Università di Bologna, Rappresentante Nazionale Mission EU Climate Neutral and Smart Cities, Consorzio EnSiEL (confermato) Francesco Padovano , Ceo, Tecno Lab

, Ceo, Tecno Lab Lauro Panella , Capo dell’Unità Valore Aggiunto Europeo, Servizio Ricerche, Parlamento Europeo

, Capo dell’Unità Valore Aggiunto Europeo, Servizio Ricerche, Parlamento Europeo Gilberto Pichetto Fratin , Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Cesare Sironi , Amministratore delegato, A2A Smart City

, Amministratore delegato, A2A Smart City Domenico Villacci, Direttore EnSiEL, Università di Napoli “Federico II”

La partecipazione è a numero chiuso. Per partecipare è necessario compilare il form e inviare la richiesta.

RICHIEDI DI PARTECIPARE

La segreteria verificherà la disponibilità di posti e invierà un’email di conferma in caso di accettazione della sua richiesta.