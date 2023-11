L'intervista a Ruggero Mennea, Consulente Tecno Lab Energy, a margine del Convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”,

“Un evento di grande rilevanza storica, perché include nel titolo una declinazione di comunità e clima che fa riferimento al mondo scientifico, delle utility, delle multiutility, dalle grandi alle piccole e medie imprese, fino al mondo della ricerca e dell’università, mettendo assieme la comunità economica, istituzionale e scientifica, consentendo a tutti gli attori di scambiarsi esperienze e best practice. Soprattutto a messo in relazione soggetti che possono avviare progetti in comune”.

La video intervista a Ruggero Mennea, Consulente Tecno Lab Energy, a margine del Convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”, organizzato a Roma da ANFoV, con il patrocinio di Utilitalia e Uncem, ed il contributo di A2A, Acquedotto Pugliese, Iren e Tecno Lab Energy.