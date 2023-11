Comunità Climatiche. Gli interventi di Bianchi (Città di Brescia), Nucci (Ensiel) e Laforgia (AQP)

Il video degli interventi di Camilla Bianchi, Assessora con delega alla Transizione ecologica, all’Ambiente e al Verde della Città di Brescia; Carlo Alberto Nucci, Professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia all’Università di Bologna, Rappresentante Nazionale Mission EU Climate Neutral and Smart Cities, Consorzio EnSiEL; e Domenico Laforgia, Professore emerito di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente della Facoltà di Ingegneria di Lecce; Presidente,Acquedotto Pugliese S.p.A., Vice Presidente Utilitalia, al Convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”, organizzato a Roma da ANFoV, con il patrocinio di Utilitalia e Uncem, ed il contributo di A2A, Acquedotto Pugliese, Iren e Tecno Lab Energy.