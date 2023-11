“Il convegno si inserisce in un percorso che ANFoV sta seguendo da qualche anno e che tende a portare l’innovazione sul territorio, vicino ai cittadini, presso le comunità locali; portare la conoscenza necessaria per facilitare il percorso stesso dell’innovazione. Naturalmente la questione climatica comporta cambiamenti radicali che siamo costretti ad affrontare. Per questo ANFoV ha voluto questo evento, come momento di confronto e condivisione per le comunità locali, per le imprese, anche le piccole e medie imprese, che poi lavorano ai progetti sul territorio, per la digitalizzazione e la trasformazione energetica”.

L’intervista al Presidente ANFoV, Umberto De Julio, a margine del Convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”, organizzato a Roma da ANFoV, con il patrocinio di Utilitalia e Uncem, ed il contributo di A2A, Acquedotto Pugliese, Iren e Tecno Lab Energy.