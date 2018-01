Comunicare (bene) in rete

Di Luca Garosi

Dario Flaccovio editore

Data di pubblicazione: gennaio 2018

ISBN: 9788857907789

Pagine: 224

Prezzo: € 24,00

Questo libro è scritto per tutti quelli che vogliono avere una visione ampia e completa della comunicazione in rete. Soprattutto vuole essere una guida a chi ha fatto o vuole fare del web il proprio campo di lavoro: web editor, social media editor, giornalisti, comunicatori multimediali. Il punto di partenza è necessariamente il contenuto, che è sempre il Re e deve stare alla base di qualsiasi processo di comunicazione. Ma cos’è un contenuto sul web? Sicuramente è testo scritto, ma anche audio, video, immagini e infografiche. L’operatore dell’informazione al giorno d’oggi deve conoscere tutti questi elementi. Dopo aver imparato a creare o a trasformare contenuti per la rete, l’autore spiega come distribuirli: partendo dalla costruzione di un sito o di un blog professionale, facendo attenzione alla verifica delle fonti e dei contenuti che provengono da Internet. Infine il lettore acquisirà le competenze per fare rete tramite l’analisi delle figure che meglio sanno sfruttare il loro personal branding (gli influencer) e dell’uso promozionale di un contenuto sui social.