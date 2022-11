Comuni, in troppi senza il Responsabile transizione digitale

La nostra giornata.

In tempi di Pnrr e fondi in arrivo per la trasformazione digitale della PA è grave che nel 20% dei casi gli enti locali non abbiano ancora la figura chiave del Responsabile transizione digitale.

In vigore da oggi nell’Ue la Legge sui servizi digitali, che mira a creare uno spazio digitale più sicuro, in cui i diritti fondamentali degli utenti siano maggiormente protetti.

Fitch taglia il rating di Tim: pesa il crescente indebitamento aziendale, il quadro macroeconomico e lo shock energetico e l’incertezza sull’esito e la modalità di operazioni straordinarie.

Per leggere la dailyletter del 16 novembre 2022 clicca qui