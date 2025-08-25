L’obiettivo è definire e condividere azioni e standard per la continuità operativa, rafforzando ulteriormente la resilienza dei sistemi informativi e valorizzando le soluzioni IaaS erogate nei Datacenter gestiti da Lepida.

Nell’ambito della COMTem Cybersecurity & Cloud si è costituito il Sottogruppo Sanità “Standard condivisi per i servizi di Business Continuity & Disaster Recovery”, al quale partecipano referenti di tutte le Aziende sanitarie regionali e della Direzione Generale Salute.

L’obiettivo è definire e condividere azioni e standard per la continuità operativa, rafforzando ulteriormente la resilienza dei sistemi informativi e valorizzando le soluzioni IaaS erogate nei Datacenter gestiti da Lepida.

Il risultato atteso è la costruzione di un quadro di riferimento pratico e sostenibile, che parta dall’analisi dei rischi e dei requisiti di ripristino per arrivare alla definizione di architetture e scenari operativi coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà sanitarie.

L’attività ha preso avvio con la condivisione di un modello di BIA di alto livello, utile per classificare i livelli di rischio associati alle varie tipologie di ecosistemi funzionali e applicativi e per individuare le soluzioni di continuità operativa o di ripristino più adeguate, con relativi RPO e RTO.

I lavori proseguono con un approfondimento sulle infrastrutture presenti nei Datacenter, evidenziando le tecnologie a supporto di business continuity, disaster recovery e backup, con l’obiettivo di fornire a ciascuna realtà coinvolta strumenti di valutazione e soluzioni condivise per l’applicazione delle best practice sui principali stack tecnologici utilizzati.

In linea con questi obiettivi, nei prossimi incontri si affronterà il tema della minimizzazione dei possibili single point of failure, attraverso la discussione di casi d’uso proposti dai partecipanti.

