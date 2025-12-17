L’evento a Piacenza e Ravenna è stata l’occasione per la presentazione del documento “Linee guida per la redazione di un Piano integrato di gestione documentale” in Emilia e in Romagna.

Nel mese di novembre la Comunità Tematica Documenti, una delle più attive e numerose del Sistema COMTem, ha presentato il proprio documento dal titolo “Linee guida per la redazione di un Piano integrato di gestione documentale” in Emilia e in Romagna.

Gli eventi in presenza, aperti a tutti gli interessati anche non in COMTem, sono stati ospitati dal Comune di Piacenza (nel duecentesco Auditorium S. Ilario) e dalla Provincia di Ravenna (nella sala convegni Nullo Baldini).

Il prodotto, redatto con il contributo della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna, è l’output dell’Obiettivo 2024 a cui la Comunità si è dedicata: costruito in collaborazione da remoto, è stato condiviso e discusso con tutti i partecipanti alla COMTem in incontri a Bologna e Ferrara.

Dopo la sua pubblicazione, è iniziata la diffusione sul territorio dello strumento, ora disponibile per tutti sul sito COMTem.

Le presentazioni di Piacenza e Ravenna, sono state momenti molto apprezzati di ascolto e confronto con chi, nel quotidiano, cerca soluzioni e strumenti sulle migliori soluzioni operative.

Sono state anche occasione per presentare il progetto CantiERi della COMTem Documenti, che ha l’obiettivo di accompagnare gli Enti all’applicazione concreta: nel 2026 Gruppi di Lavoro della COMTem supporteranno gli Enti che si candideranno nella realizzazione e messa a terra di quanto suggerito nelle Linee Guida e negli altri prodotti della COMTem.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz