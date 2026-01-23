Attraverso le COMTem, Regione Emilia-Romagna e Lepida hanno saputo costruire un circolo virtuoso a beneficio di tutto il territorio.

Si è tenuta il mese scorso la Plenaria 2025 delle Comunità Tematiche, l’incontro annuale aperto che riunisce tutti i coordinatori, referenti e partecipanti al sistema e coinvolge tutti gli enti e le organizzazioni del territorio.

L’evento, a cui hanno partecipato oltre 200 persone, ha rappresentato un prezioso momento di messa a valore. Sono state presentate le attività realizzate, illustrati i prodotti diffusi e valorizzate le collaborazioni avviate con soggetti strategici esterni, evidenziando come il modello di community of practice sia all’attenzione nazionale e internazionale.

A due anni dall’avvio del nuovo modello, l’intelligenza collettiva delle Comunità cresce e si evolve in dialogo con le molteplici intelligenze che animano la trasformazione digitale regionale e in stretta connessione con la definizione della Nuova Agenda Digitale 2026–2029.

Le COMTem hanno dato il loro fondamentale contributo alla scrittura dell’Agenda. Come ha sottolineato l’ex Direttore Generale di Lepida Gianluca Mazzini, attraverso le COMTem, Regione Emilia-Romagna e Lepida hanno saputo costruire un circolo virtuoso a beneficio di tutto il territorio.

Lepida desidera ricordare Giovanna Parmigiani, recentemente scomparsa, che con competenza e impegno ha contribuito alla nascita delle Comunità Tematiche e con entusiasmo e tenacia ha coordinato il progetto.

