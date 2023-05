Transizione digitale, gli interventi all’incontro per il Laboratorio Aperto di Reggio Emilia, nell’ambito dei percorsi di approfondimento del Sistema delle Comunità Tematiche organizzati da ADER in collaborazione con Lepida.

Quali sono le principali novità del Piano Triennale, gli strumenti e le politiche di AgID a supporto della sua implementazione? Come si integra il Piano con i dispositivi di programmazione degli Enti e quali sono gli strumenti operativi messi a disposizione dal sistema regionale? Quale ruolo giocano i Responsabili per la Transizione Digitale (RTD) e quali sono i luoghi di supporto per la loro attività e per il consolidamento delle loro competenze? Questi, i temi affrontati in occasione del Laboratorio Aperto di Reggio Emilia, nell’ambito dei percorsi di approfondimento del Sistema delle Comunità Tematiche organizzati da ADER in collaborazione con Lepida.

Sono state oltre 100 le persone, di cui una buona metà in sala, che hanno preso parte al Seminario, coordinato da Dimitri Tartari (RER), al quale sono stati invitati, oltre agli iscritti al Sistema COMTem, tutti i RTD e Responsabili dei Sistemi Informativi degli Enti.

L’incontro è stato occasione di dialogo tra tutti i partecipanti. Un particolare apprezzamento ha suscitato la ricerca sui Responsabili per la Transizione al Digitale in Emilia-Romagna e i risultati dei sondaggi presentati da Cesare Osti (Lepida) così come la checklist di self-assessment per la realizzazione del Piano Triennale che Lepida mette a disposizione dei numerosi Enti che, a valle del seminario, ne hanno fatto richiesta.

Notevole interesse ha destato il percorso di rimodellazione in atto per il Sistema COMTem, illustrato da Barbara Santi (RER), che vedrà la nascita di una COMTem dedicata agli RTD. Proprio a partire dagli spunti, condivisi durante l’incontro con Fabrizio Donzella di AgID, Mauro Savini di ANCI e Gian Paolo Artioli di ANCI-ER, sarà avviato a breve il primo nucleo della COMTem RTD con un’attività preparatoria dedicata al Piano Triennale.