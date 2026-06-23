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Competenze digitali, LV8 di Fastweb+Vodafone fa giocare 8 mila studenti in tutta Italia
L'iniziativa

Competenze digitali, LV8 di Fastweb+Vodafone fa giocare 8 mila studenti in tutta Italia

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Competenze digitali, LV8 di Fastweb+Vodafone fa giocare 8 mila studenti in tutta Italia Telecoms

La app learning game di Fastweb + Vodafone porta cyberbullismo e intelligenza artificiale in più di 70 scuole superiori.

Ottomila studenti raggiunti in 74 scuole superiori in otto regioni sul territorio, più di ottomila attestati/Badge rilasciati in oltre 700 ore di attività erogate. Sono i numeri con cui si chiude l’edizione 2025/2026 di “Missione Futuro”, il progetto didattico nazionale di Fastweb + Vodafone e Next Level ETS che porta negli istituti scolastici secondari “LV8”, il learning game sviluppato per acquisire competenze digitali concrete, definite secondo il framework europeo per le competenze digitali DigComp3.0.

Lanciato a giugno 2021 per coinvolgere in percorsi di formazione digitale i giovani che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet), LV8 è oggi rivolto a tutti i giovani che vogliano acquisire competenze digitali utili per il mondo del lavoro attestate da Badge digitali spendibili nel curriculum vitae. Il gioco richiede di superare quiz e risolvere enigmi di difficoltà crescente su vari strumenti “digitali” (Google Workspace, Canva, fogli di calcolo, social media marketing, WordPress, coding, IA generativa…) sfidando gli altri giocatori nei tornei e superando sette livelli di gioco. Raggiungendo il livello 8 – da cui la app prende il nome – si accede a corsi di formazione e altre opportunità, offerte dai partner di Fastweb + Vodafone, per continuare l’apprendimento e orientarsi ed entrare nel mondo del lavoro. 

A cinque anni dal lancio oltre 130mila ragazzi hanno iniziato a giocare e sono state consegnati oltre 100mila attestati digitali (Badge) da poter inserire nel curriculum. LV8 è un’app disponibile gratuitamente sugli app store ed è rivolta ai giovani fra i 16 e i 29 anni.

Le attività in aula dell’edizione di “Missione Futuro” appena conclusa sono state condotte da una rete di formatori coordinata da Next Level — dieci in Piemonte e Valle d’Aosta — e dai partner territoriali (INRETE in Calabria, il formatore Andrea Pacileo in Campania, la rete Silva Ricci in Veneto e Abruzzo, Alfa Liguria in Liguria).           

Focus cyberbullismo & IA generativa

Nell’edizione appena conclusa del progetto Missione Futuro è stato portato in aula il percorso dedicato all’acquisizione di competenze specifiche su fake news e cyberbullismo. “Mission Impossible: un’app da salvare” è un’attività pensata per essere svolta in una singola sessione (1-2h) nella quale i partecipanti devono fermare un attacco informatico che minaccia LV8. Nel corso dell’anno questa attività ha rilasciato quasi 2.800 badge.

Studenti e studentesse, divisi in gruppi, vestono i panni di giovani agenti che devono fermare l’hacker Evil8, smascherare fake news, proteggere un influencer dal cyberbullismo, disinnescare un virus informatico e conquistare il codice per aprire una cassaforte che contiene il loro attestato (Badge).  Nel secondo livello di gioco, gli hacker hanno programmato una campagna di disinformazione: i giocatori imparano cos’è una fake news e come si crea, perché si diffonde, le tecniche per riconoscerla, le mosse corrette (ottime) e sbagliate (pessime) quando si legge una notizia sospetta, come analizzare immagini e video virali. Nel terzo livello, i giocatori scoprono un messaggio criptato: è il piano di Evil8 per lanciare una shitstorm contro l’influencer Lil Koala, con stormi di bot, flame, trolling, campagne coordinate di odio e attività di vero cyberbullismo. Una volta compreso il fenomeno, i giocatori devono consigliare a Lil Koala su come reagire.

Un altro percorso di LV8 è l’avventura “GreenUs”, su competenze digitali di base e aggiornata con contenuti relativi ai limiti/rischi dell’IA generativa. I giocatori devono aiutare tre ragazzi – Sara, Pietro e Milo – nel portare al successo un bar ecologico su ruote. Sarà l’occasione per esplorare le principali skill digitali oggi fondamentali per mettere in piedi un’attività imprenditoriale/rivolta al pubblico e per navigare il mondo del lavoro: Gmail, Drive, Fogli di calcolo Google, Calendar, WordPress. I contenuti di Green Us sono stati aggiornati con contenuti legati all’IA generativa: durante l’avventura i protagonisti si rendono conto che non possono più fare a meno di utilizzare ChatGPT per avanzare con il loro lavoro. Questo diventa il pretesto per informarsi, con un’introduzione teorica al suo funzionamento, alcuni consigli sull’operatività e momenti di attenzione sui limiti e i rischi di un utilizzo sbagliato della tecnologia.

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L'autore

Redazione Key4biz

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