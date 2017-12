Il progetto si chiama “Padua tech station – La stazione tech di Padova by Molengeek”: spiegano i cofondatori, “Apriremo uno spazio di coworking e una scuola di coding gratuiti, più un incubatore per le startup, davanti alla stazione cittadina”

La strategia per creare un Mercato Unico Digitale nell’Unione europea mira fin dal suo annuncio a creare un ambiente adatto all’era digitale, capace di sviluppare innovazione, creare startup, nuove imprese e posti di lavoro, ma soprattutto far emergere in maniera diffusa competenze digitali.

Mercoledì è stato presentato il progetto di ampliamento della scuola di coding chiamata “MolenGeek”, nata due anni fa nel difficile quartiere Molenbeek di Bruxelles (tristemente famoso per l’alto livello di disagio sociale e per la presenza di sostenitori del terrorismo di matrice jihadista), che ora può contare su una nuova succursale, a Padova.

Il primo progetto di ampliamento, infatti, sarà realizzato in Italia, nella città veneta, col nome di “Padua tech station – La stazione tech di Padova by Molengeek”. La presentazione dell’iniziativa è avvenuta alla presenza del Vice Presidente della Commissione europea, Andrus Ansip, e il Vice Primo Ministro Belga, De Croo, che sostengono l’iniziativa e promuovono la diffusione di startup e delle competenze digitali in Europa.

“MolenGeek è una storia di successo in Belgio, ma vogliamo che diventi un successo europeo. Il progetto sviluppato in Italia è un primo importante passo”, ha commentato Ansip.

D’altronde, dobbiamo tener presente che il 44% dei cittadini europei ancor non possiede le competenze digitali di base, in Italia tale dato sale al 56%, e la richiesta di lavoratori specializzati nelle nuove tecnologie digitali e ICT è in costante crescita.

“Come qui a Molenbeek, anche a Padova il primo criterio per far parte del nostro progetto è la motivazione. Il nostro nuovo progetto aiuterà persone motivate a sviluppare le proprie competenze digitali e giocare un crescente ruolo nella nostra società e economia. E’ una situazione vantaggiosa per tutti”, ha affermato Francesco Zanchin, impenditore del digitale in italia e partner della Padua Tech Station di MolenGeek

“È da un anno che ci lavoriamo, adesso la sfida è partire al più presto“, hanno spiegato Zanchin, assieme agli altri cofondatori del progetto italiano, Matteo Dalla Libera e Marco Meneghini. Come MolenGeek, anche ‘Tech Station’ ha un forte rapporto con il territorio: “Apriremo uno spazio di coworking e una scuola di coding gratuiti, più un incubatore per le startup, davanti alla stazione cittadina, zona un po’ disagiata che però ha il vantaggio di essere area di transito continuo“.