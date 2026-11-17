Nel giro di due mesi la Commissione europea ha presentato due testi che, letti insieme, dicono molto su bambini e intelligenza artificiale: il 17 settembre la proposta di EU KIDS Act, l’11 novembre quella di Digital Fairness Act (DFA). Il 12 novembre il Garante europeo della protezione dei dati ha pubblicato il suo parere sul primo. Sono proposte, non leggi. Ma indicano una direzione: dopo anni passati a discutere di chi può entrare, l’Europa comincia a guardare a come sono costruiti i prodotti.

Stessa funzione, due regimi

Il DFA nasce come legge a tutela dei consumatori: interfacce ingannevoli, abbonamenti difficili da disdire, giochi e app che spingono a spendere. Sui compagni AI il suo contributo riguarda gli adulti. L’articolo 17 impone a chi progetta prodotti che inducono, o possono prevedibilmente indurre, un uso compulsivo di offrire strumenti semplici per disattivare alcune funzioni, tra cui i comportamenti che incoraggiano l’uso continuato simulando relazioni interpersonali, come i continui inviti a proseguire con un sistema automatizzato. I considerando citano espressamente compagni AI e chatbot generalisti.

Per i minori la stessa funzione è trattata altrove. L’articolo 14 del KIDS Act chiede di evitare funzioni che simulano relazioni e creano dipendenza emotiva, di non riutilizzare per impostazione predefinita le conversazioni precedenti, di valutare i prodotti prima dell’immissione sul mercato. L’articolo 17 del DFA non si applica ai fornitori soggetti al KIDS Act per i minori. Ne esce un’Europa a due regimi: un obbligo di progettazione per i minori, un interruttore per gli adulti.

Il confine è l’età

Il Garante europeo accoglie la sicurezza fin dalla progettazione, ma osserva che le verifiche dell’età hanno un costo in termini di privacy e possono essere aggirate. A mio avviso è qui che l’età pesa due volte: non decide solo chi entra, decide anche quali regole di design valgono. Un minore che risulta adulto rischia di ritrovarsi, di fatto, nel regime dell’interruttore. Per questo, sui compagni AI, sono favorevole a un limite di accesso finché non ci sono misure di design vere: stop a interazioni sessualizzate, possessive o impossibili da fermare; attriti e momenti di interruzione quando l’intensità emotiva cresce; limiti predefiniti a memoria, imitazione delle emozioni e persistenza; valutazioni d’impatto di genere prima del lancio e audit indipendenti continui. Ma il limite da solo non basta: l’età decide chi entra, il design decide cosa trovano.

Dove il design non è ancora al centro

Un interruttore non è una protezione, funziona solo se sai che esiste, lo trovi e decidi di usarlo contro un sistema pensato per trattenerti. Anche per un adulto il punto di partenza non è neutro: è una scelta di progettazione. Le funzioni che simulano intimità dovrebbero partire spente e attivarsi solo con una scelta esplicita.

Testare prima, e da terzi: una valutazione fatta dal solo fornitore non basta: servono test indipendenti prima del lancio, con risultati consultabili.

Il genere: nessuna delle due proposte chiede di controllare se un prodotto si comporti in modo diverso con ragazze e ragazzi. Nella ricerca alla base del mio libro in uscita a gennaio, un test ravvicinato e non un quadro statistico, i compagni AI parlavano in modo molto diverso a ragazze e ragazzi. Che cosa dicevano, e a chi, lo racconto nel libro. Né un interruttore né una verifica dell’età possono correggere una differenza così: si vede solo testando il prodotto. Servono valutazioni d’impatto di genere prima del lancio.

Chi risponde: nel DFA l’articolo 17 sarebbe vigilato, per i sistemi di IA, dalle autorità dell’AI Act; per i minori varrebbero quelle del KIDS Act. Per una famiglia deve essere chiaro chi risponde lungo tutta la filiera, anche quando il prodotto non dice chi lo produce.

Che cosa chiedere ora

Quattro richieste concrete:

per gli adulti, funzioni che simulano relazioni spente per impostazione predefinita e attivabili solo con una scelta esplicita;

test indipendenti prima del lancio, con risultati pubblici;

valutazioni d’impatto di genere obbligatorie;

una catena di responsabilità chiara, dal produttore a chi mette il prodotto sul mercato.

Sono proposte, non leggi. Il test è se arriveranno al design.

Ivana Bartoletti è fondatrice di Women Leading in AI e autrice di An Artificial Revolution. Il suo nuovo libro, AI Is Not Your Friend (Polity), uscirà a gennaio 2027.

Ivana Bartoletti

AI Governance and Privacy expert

Author of An Artificial Revolution and AI Is Not Your Friend (Polity, January 2027)

www.ivanabartoletti.co.uk

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