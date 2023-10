Report McKinsey sull'impatto dell'intelligenza artificiale presentato in occasione di ComoLake2023 – Next Generation Innovations.

Report McKinsey sull’impatto dell’intelligenza artificiale presentato in occasione di ComoLake2023 – Next Generation Innovations, la conferenza internazionale organizzata da Now Italia in corso a Cernobbio a Villa Erba il 5, 6 e 7 ottobre. Dal report emerge che la rivoluzione digitale sta creando un impatto tangibile in termini di crescita e produttività.

Siamo alla vigilia di una nuova era?

5 tecnologie stanno sviluppando trend che possono essere governati tramite competenze digitali.

La GenAI può aumentare drasticamente il livello di automazione.