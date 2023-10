Il messaggio di saluto del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a ComoLake2023 - Next Generation Innovations in Corso a Cernobbio il 5, 6 e 7 ottobre.

Saluto e ringrazio gli organizzatori, le autorità presenti, i rappresentanti di istituzioni, imprese, mondo accademico e della ricerca chiamati a contribuire all’evento odierno tanto più attuale perché incentrato sui temi dell’innovazione, trasformazione digitale e nuovi paradigmi della crescita economica.

L’innovazione tecnologica è una priorità politica di questo Governo, al centro anche della strategia di “diplomazia della crescita”, che mira a rendere il nostro sistema produttivo e le sue piccole e medie imprese sempre più competitive sui mercati internazionali.

Occasioni di dialogo e confronto come questa sono momenti di approfondimento e stimolo del progresso scientifico-tecnologico e, in prospettiva, della crescita del sistema economico italiano. Vogliamo incoraggiare il rafforzamento dell’articolato sistema nazionale dell’innovazione e favorire investimenti esteri nei settori economici più all’avanguardia.

In questo quadro si inserisce la creazione a San Francisco di INNOVIT, il primo Centro Italiano di Innovazione e Cultura nel mondo. Siamo molto orgogliosi del Centro, un avamposto dell’Italia nella Silicon Valley al servizio di diverse realtà nazionali pubbliche e private, start-up incluse.

Innovit si offre quale vetrina per le nostre eccellenze nei settori oggi chiave della tecnologia, innovazione, scienza e creatività. Alla base del progetto vi è la consapevolezza dell’eccezionalità del potenziale di impiego delle tecnologie di frontiera e delle possibili applicazioni in campo medico e diagnostico o per lo sviluppo di nuove tecnologie, trasformative dei futuri processi industriali, commerciali ed economici. Ma lo sviluppo e le diverse applicazioni di queste tecnologie vanno inseriti in un quadro di regole preciso ed equilibrato, che ne garantisca la governance strategica anche a livello internazionale.

Di fronte a queste sfide, il Governo intende perseguire un’azione inclusiva e corale, valorizzando tutti gli attori coinvolti, a partire da imprese, ricercatori, e sviluppatori di fronte alla sfida di tracciare una regolamentazione dinamica delle tecnologie di frontiera. In ambito europeo, il Governo è in prima linea nel sostegno all’approvazione dell’Artificial Intelligence Act, un regolamento innovativo che garantirà l’utilizzo affidabile di questa importante famiglia di tecnologie d’avanguardia, destinate a dare un contributo straordinario alla produttività ed alla crescita economica del nostro tessuto produttivo di oltre 4 milioni di piccole e medie imprese.

L’innovazione e le tecnologie di frontiera sono tra i temi prioritari della nostra diplomazia della crescita e faranno parte anche dei temi che affronterà nel 2024 la nostra Presidenza del G7, poiché riteniamo che il loro sviluppo abbia ripercussioni importanti anche nelle relazioni politico-economiche tra Stati. Contate su di me, contate sul Governo. Buon lavoro. Antonio Tajani