Il presidente del senato Ignazio La Russa interviene al ComoLake – Next generation Innovations organizzato a Cernobbio da Now Italia il 5, 6 e 7 ottobre.

“La digitalizzazione, come sapete, non è il mio terreno. Ma anche il diritto, che è il mio campo, è cambiato con il digitale, che non si può restringere ad un solo campo. Il digitale investe qualunque attività, e tutto deve cambiare di conseguenza. E’ la vita. Oggi, se non si capisce che l’innovazione determinerà la capacità di interagire fra le persone si rimane indietro. Il compito del Governo, tramite Alessio Butti, è occuparsi della politica con la P maiuscola, e pensare al futuro e al bene comune di tutti”.

A proposito dell’Intelligenza Artificiale, il presidente del Senato ha aggiunto che “a volte è una tecnologia fa un po’ paura – ha detto – perché spesso ci si dimentica di mettere accanto l’aspetto umano. Al centro deve rimanere l’uomo. Senza l’uomo e la sua centralità l’Intelligenza Artificiale non sarebbe fruibile”.

In sintesi, per il Presidente del Senato “L’innovazione non si può restringere a un solo campo, perché il progresso tecnologico che sta correndo investe il pubblico, il privato, La vita dei cittadini e qualunque attività che uomini, donne e ragazzi intendono percorrere. Non è una fase settoriale della vita pubblica, è La vita pubblica”. “Se oggi non si capisce che l’innovazione determina e determinerà comportamenti, efficienza, capacità di interagire della società e degli uomini, si rimane indietro”, ha aggiunto La Russa.