L'ad di Engineering a ComoLake 2023: 'Per fare l'AI abbiamo tutto, mancano solo i talenti e per farlo serve collaborazione di tutti'.

L’Intelligenza Artificiale “è la prossima rivoluzione dal punto di vista della tecnologia” e l’Italia ha tutte le carte essere uno dei campioni mondiali di questa tecnologia ma deve “creare un’ecosistema nazionale che ci possa porre in una posizione di assoluto privilegio”. Lo sottolinea Maximo Ibarra, ceo di Engineering, in occasione di ComoLake2023 – Next Generation Innovations la conference organizzata da Now Italia in cors a Cernobbio il 5, 6 e 7 ottobre.

Maximo Ibarra, Ceo di Engineering

“E’ una tecnologia che richiede economie di scala più basse di quelle di altre tecnologie, richiede un modello in cui privato, pubblico, governo e l’accademia cominciano a lavorare insieme, si richiede una collaborazione più efficace per aumentare la velocità” di realizzazione ma l’Ai in Italia “ha già tutto quello di cui ha bisogno: il cloud, i dati la capacità computazionale accessibile a prezzi decrescenti. Quello – prosegue Ibarra –che manca sono i talenti e per farlo serve collaborazione di tutti”. E accelerare la ricerca “significa lanciare maggior innovazione per il miglioramento della vita dei cittadini. Bisogna lasciare da parte individualismi e cercare di lavorare insieme, non servono risorse in eccesso. E’ un’opportunità unica” conclude.

Per Engineering l’Ai “è un cavallo di battaglia, ci lavoriamo da moltissimi anni e adesso abbiamo costruito offerte specifiche, su tutti i settori industriali dall’energia all’ emergenza idrica, alla sanità”.