ComoLake2023, Giorgia Meloni: ‘Rischio tsunami tecnologico. AI sfida globale’

Il video intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione di ComoLake2023 – Next Generation Innovations. ‘Sarebbe un errore da parte nostra considerare l’Intelligenza Artificiale come una sorta di dominio senza regole’.

ComoLake2023, il Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti: ‘Serve una visione paneuropea alle Tlc Ue. ‘Prefisso unico, via il roaming, spettro paneuropeo, offerta wholesale only a livello continentale’.

ComoLake2023: il mercato Tlc fra soluzioni tecnologiche e l’attenzione al cliente. Il mercato delle Tlc di fronte ad un periodo di grandi cambiamenti fra investimenti per le nuove reti e nuove regole in arrivo per semplificare scavi e abbattere tempi di attesa dei permessi per gli impianti 5G. Parola a Labriola (Tim), Corti (WindTre), Levi (Iliad) e Galli (INWIT).

