Il video intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione di ComoLake2023 - Next Generation Innovations. 'Sarebbe un errore da parte nostra considerare l’Intelligenza Artificiale come una sorta di dominio senza regole'.

“Voglio ringraziare il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti per aver ideato e organizzato a Cernobbio questa tre giorni dedicata all’innovazione e alla trasformazione digitale e a tutti i rappresentanti istituzionali, i ministri dell’Università e della Ricerca e dei media che contribuiranno a rendere questa kermesse il punto di riferimento del settore”. Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento video in occasione di ComoLake2023 – Next Generation Innovations la conferenza internazionale organizzata da Now Italia in corso a Cernobbio a Villa Erba il 5, 6 e 7 ottobre.

il video di Meloni sul sito del Governo

Trasformazione digitale sfida complessa

La trasformazione digitale “è tra le sfide più complesse che dobbiamo affrontare”, ha aggiunto Meloni, che ha citato l’IoT e l’AI, gli algoritmi di autoapprendimento, la realtà immersiva e il metaverso fra gli elementi che stanno trasformando il mondo che ci circonda e il nostro modo di relazionarci.

Tsunami tecnologico va governato

“Noi siamo di fronte ad uno tsunami tecnologico” e non dobbiamo rischiare di essere travolti. Per questo il Governo sta cercando di realizzare da un lato “un’ampia diffusione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione e dall’altro la tutela degli interessi nazionali riducendo la dipendenza da stati terzi”, ha aggiunto. Il premier ha ricordato i diversi fronti su cui il nostro paese è impegnato: l’identità digitale, il wallet, il miglioramento del fascicolo sanitario elettronico, il cloud della pubblica amministrazione, la digitalizzazione dei servizi pubblici, la connessione a banda larga, da garantire anche nelle zone rurali e insulari.

Intelletto a rischio sostituzione

“Oggi viviamo in una dimensione in cui l’intelletto rischia di essere sostituito”, con conseguenze che rischiano di ricadere sul mondo del lavoro con gravi conseguenze sul fronte delle diseguaglianze, dice. “Sarebbe un errore da parte nostra considerare l’Intelligenza Artificiale come una sorta di dominio senza regole”, aggiunge Meloni: l’AI va immaginata a tutela dell’uomo e dell’umanità. Una sfida che le singole nazioni non possono affrontare da sole. “Noi lo abbiamo ribadito in diverse sedi, fra cui l’assemblea generale delle Nazioni Unite. Ne parleremo ad alto livello in occasione della presidenza italiana del G7 nel 2024. La comunità internazionale deve lavorare insieme per sviluppare meccanismi di governance globali”, ha aggiunto, precisando che “vogliamo dare applicazione concreta a concetto di algoretica che è stato coniato per dare un’etica all’algoritmo”.

