“Sono giornate intense per chi ha la responsabilità di scrivere la Legge di Bilancio. Oggi c’è stata una visita delle agenzie di rating al Mef per verificare la solidità e la credibilità del Paese”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento a ComoLake2023 – Next Generation Innovations organizzato da Now Italia a Cernobbio il 5, 6 e 7 ottobre.

“Per promuovere l’innovazione dobbiamo combinare risorse pubbliche e private, per questo guardiamo allo sviluppo del mercato dei capitali: se è vero che l’Italia sconta ritardi sul ritmo di crescita è pur vero che sta accelerando ni modo lineare, ma l’Italia non è ancora nel posto dove dovrebbe essere, dobbiamo fare di più”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, collegandosi a Comolake.

“I dati del venture capital danno soddisfazione – aggiunge – il nostro ritmo di crescita sta accelerando, 2 miliardi di deal nel 2022 (+48%) attestano la buona salute del sistema innovativo italiano. Per affrontare in modo sftrutturale la questione competitività c’è una misura all’esame del Senato la prossima settimana per coinvolgere una platea più ampia di imprese per accedere ai mercati regolamentati”.

Infine, finale di Giorgetti sul digitale: ”Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è disposto ad ascoltare le proposte che provengono da ComoLake2023 sul digitale”, ha detto.

“Dalla capacita di innovazione dipende il peso internazionale e la sostenibilità finanziaria del Paese”, ha aggiunto Giorgetti.

“La competizione sulle tecnologie innovative è un tratto distintivo delle grandi potenze, soprattutto nella sicurezza nazionale”, ha chiuso.